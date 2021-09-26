هل يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟..طبيب يجيب

أكد الدكتور مون كو هان، من كلية الطب بجامعة سيول الوطنية في كوريا، إن مرض السكري يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، ومرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بمقدار 1.5 مرة عن الأشخاص غير المصابين بالسكري.

وأضاف “هان”، خلال دراسة نشرتها المجلة الطبية «Neurology» الأمريكية، أن مرض السكري يضعف من قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل مناسب، عادة ما يكون لدى مرضى السكري نسبة عالية من السكر في دمائهم لأن الأنسولين يلعب مثل هذه الوظيفة الحاسمة في جلب الجلوكوز إلى الخلايا من مجرى الدم.

وأشار مون كوهان إلى أن السكر الزائد يساهم في تكوين الجلطات أو ترسبات الدهون داخل الأوردة التي تمد الدم إلى الرقبة والدماغ بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الرواسب إلى انقباض جدار الشريان الدموي أو حتى انسداد كامل إذا أصبحت كبيرة بما يكفي تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ لأي سبب من الأسباب

المصابون بالسكري وسكتة دماغية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية

وأوضح مون كو هان، أن مرض القلب هو اضطراب صحي شائع وخطير يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بين الناس، ويعد مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية مرتين أكثر من أي شخص غير مصاب بالسكري وفي سن أصغر، إذا كنت مصابًا بداء السكري لفترة طويلة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمشكلات في القلب.

وأردف مون كو هان، أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين أصيبوا بسكتة دماغية يمكن أن يقللوا من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من أمراض الأوعية الدموية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم لديهم تحت السيطرة.