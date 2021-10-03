فيديو مرعب لثعبان برأسين يلتهم فأرين في نفس الوقت

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب يظهر ثعبان برأسين، يلتهم فأرين في نفس الوقت.

ووثق المقطع الذي نشره “بريان باركزيك”، أحد عشاق الزواحف، نشر عبر موقع الفيديوهات “إنستجرام” مقطع يظهر فيه ثعبان برأسين يدعى «بن وجيري» يلتهم رأسين في نفس الوقت، حيث يقضم ببطء على زوج من الفئران، في مشهد مذهل ولحظة مثيرة، خاصة أن مظهر الثعبان برأسين يعد غريب للبعض.

ويعد جود ثعبان برأسين نتيجة ظاهرة غريبة تعرف باسم “ثنائية الرأس”، والتى تحدث نتيجة الانقسام غير الكامل للجنين، كما تؤدي هذه العملية أيضًا إلى التوائم الملتصقة في البشر، على الرغم من وجود الثعابين والسلاحف بشكل أكثر شيوعًا برأسين وجسم واحد.

ويعد ثعبان “بن وجيري” واحدًا من أفاعي الملوك في كاليفورنيا، وواحدًا من كل 10000 ثعبان يولد برأسين، حيث أكد «باركزيك» لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن 99.9% من الحيوانات ذات الرأسين لم تعيش عيد ميلادها الأول، لكن بمجرد بقائهم على قيد الحياة حتى سن الرشد، مثل بن وجيري، فإنهم عادة ما يعيشون حياة كاملة: «نتوقع منهم أن يعيشوا من 20 إلى 25 عامًا».

ويظهر في الفيديو كل رأس يأكل فأر بمفرده على حده، لكن لديه جهاز هضمي واحد،ويمتلك «باركزيك» حوالي 10 حيوانات فريدة من نوعها، بما في ذلك الثعبان بن وجيري، وسلحفاة ذات رأسين، بالإضافة إلى العديد من الطفرات اللونية الفريدة من نوعها.