هل يجوز إهداء ثواب الصيام للأموات؟.. الشيخ عبد الله المنيع يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل مواطنة حول جواز إهداء ثواب الصيام للأموات.

وقال المنيع، إن الإنسان بمقدوره الصيام والصلاة وأداء أي عبادة من العبادات ويسأل الله أن يتقبل هذا العمل منه وأيضا إشراك من يحب في ثواب هذا العمل.

وأضاف “المنيع” خلال حديثه لقناة “الرسالة” اليوم الأحد: “العبادة يقدمها العبد لربه، وعلى الإنسان أن يسأل الله أن يتقبلها منه وأن يشرك بها والده أو والدته الثواب”.