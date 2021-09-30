جولة رقابية لتوطين الأنشطة والمهن بتبوك

المناطق- تبوك- فايز السميري:

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك جولة رقابية بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين للأنشطة “دور السينما، الأنشطة والمهن العقارية، التموينات والأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي.

وسعت الجولة إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار، وإيضاح نسب التوطين المطلوبة، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والوظائف المتعلقة بقرار التوطين، للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل

وشارك مديرعام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبوك منيف بن هابس الحربي في الجولات الميدانية التي شملت منشآت المطاعم والمقاهي والكوفيهات والتموينات وقطاع السينما ، ومكاتب العقار ، للتأكد من التطبيق والالتزام بالقرار الذي يأتي تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وللمزيد يمكن الاطلاع على تفاصيل هذا القرارات وعلى الأدلة الإجرائية التابعة لها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة https://www.hrsd.gov.sa/