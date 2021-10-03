رئيسة جمعية الفصام الخيرية تزور معهد التربية الفكرية للبنات بحائل

‏زارت سمو الأميرة سميرة عبدالله فيصل آل سعود رئيسة جمعية الفصام الخيرية و مؤسسة جمعية أسر التوحد ورئيسة مركز جودة الحياة للتوحد اليوم الأحد 26 صفر 1443 هـ معهد التربية الفكرية للبنات بحائل، بحضور المساعد للشؤون التعليمية هند محميد الفقيه و مديرة إدارة التربية الخاصة البندري عبدالله السليمان وعدد من المشرفات.

‏هدفت الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة لطالبات التوحد بالمنطقة.

‏وأكدت سمو الأميرة على ‏أهمية الدور الذي تلعبه معاهد التربية الفكرية في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم من حيث الدعم في المهارات الحياتية وتنمية قدراتهم الذهنية و المعرفية والبدنية ومساعدتهم على ممارسة حياة اجتماعية طبيعية وإعدادهم للحياة العامة والاندماج في المجتمع، إلى جانب نشر التوعية ‏وتعريف المجتمع المحلي بأهمية منح ذوي الاحتياجات الخاصة الحقوق في التعلم والتأهيل. ‏

مشيرة إلى أن الأسرة شريك أساسي في إنجاح هذه العملية التعليمية والتربوية. وقد نوهت سموها باهتمام الدولة –أيدها الله- وعنايتها الفائقة بفئة ذوي التوحد وتوفير البيئة المناسبة لهم من خلال المشروعات والبرامج التي تتناسب مع إمكاناتهم وتعزز الخدمات التأهيلية والاجتماعية لهذه الفئة الغالية، إيجازاً عن المراكز التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحدث المعايير والمقاييس العالمية لتقدم خدماتها التخصصية لرعاية وتأهيل فئات إعاقة التوحد ، بما يلبي حاجة المنطقة الماسة، ‏واطلعت سموها على الخطة الفردية و أوراق العمل والتقارير الأسبوعية لطالبات التوحد بالإضافة إلى الاطلاع على برامج النطق التخاطب، كما شاركت سموها عدد من الحصص الافتراضية في منصة مدرستي، مشيدة بما شاهدته في المعهد من كفاءات تعليمية متمكنة و إدارة متميزة.

‏وأعربت المساعدة للشؤون التعليمية هند محميد الفقيه عن بالغ تقديرها و سعادتها بزيارة سمو الأميرة سميرة عبدالله فيصل آل سعود كونها من المهتمين بذوي التوحد وجميع ما يخص هذه الفئة الغالية علينا جميعاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد استفاد المعهد من أطروحاتها ، ونقل التجارب الحية لنماذج تعافي ودمج هذه الفئة وسبل ذلك، مثمنة دور الإدارة العامة للتعليم بحائل ممثلة بإدارة التربية الخاصة وجهودهم في خدمة هذه الفئة.

و أكدت الفقية على أهمية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، لافتة الانتباه إلى جهود وزارة التعليم في دعم هذه الفئة والمساواة في تعليمهم مع الطلاب غير المعاقين، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج التي تخدمهم.

ووجهت الفقية شكرها الجزيل لقائدة المعهد على جهودها المتميزة و عطاءها المخلص.

و من جانبها عبرت مديرة إدارة التربية الفكرية بحائل أ.البندري عبدالله السليمان عن اعتزازها بزيارة سمو الأميرة سميرة عبدالله فيصل آل سعود لمعهد التربية الفكرية، وأوضحت السليمان أهمية المبادرات والشركات المجتمعية لتقديم الخدمات المناسبة لفئة التوحد والعمل على تأهيل أسرهم وذويهم من خلال تقديم البرامج الإرشادية والتوعوية باستخدام أحدث البرامج والأدوات العالمية بما يتماشى مع المتطلبات المحلية بالإضافة إلى تقييم الحالات ومعالجتها في مراحلها الأولى. وفي نهاية الزيارة شكرت السليمان مديرة المعهد أ. مها السيف على حفاوة الاستقبال.

وتقدمت مديرة معهد التربية الفكرية بحائل الأستاذة مها سعود السيف بالشكر لسمو الأميرة سميرة الفيصل لمبادرتها الكريمة في زيارة المعهد والاطلاع على خططه وبرامجه والخدمات المقدمة للطالبات ، مشيرة إلى أن سموها رائدة في مجال رعاية ذوي الإعاقة ، وأكدت السيف أن ما وصل إليه المعهد من تميز وأثر في مخرجات برامجه يأتي ولله الحمد بدعم من وزارة التعليم و بمؤازرة من مدير عام التعليم بمنطقة حائل د. منذر البليهد وبمساندة ومتابعة من المساعدة للشؤون التعليمية أ. هند الفقيه وجميع الزميلات ، مشيدة بما تقدمة الدولة أيدها الله لذوي الإعاقة في كافة المجالات التعليمية والاجتماعية والصحية والتأهيلية والتي ترجمتها رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة والتي من بين مستهدفاتها تطور الخدمات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة .