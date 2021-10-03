تستمر حتى الثامنة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على منطقة الطائف

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المناطق - مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف.

وتتمثّل المناطق، التي يشملها التنبيه، في الطائف، السيل الكبير والشفا، والهدا، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

يأتي هذا فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وإتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة قد هطلت أمس الأحد على منطقة عسير, شملت محافظة بارق, ومراكز الحبيل, وحسوة, وبحر أبو سكينة, ومركز الضبط الأمني برثمه.

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