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“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية وتدني الرؤية على هذه المناطق

“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية وتدني الرؤية على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1040734
المناطق- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها الى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي الى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وعلى منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر الى متر ونصف تصل الى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط ,وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر: متوسط الموج الى مائج على الأجزاء الشرقية.

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