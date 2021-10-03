لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)

المناطق - الرياض

انتشر مقطع فيديو، تم التقاطه جوًا، يُظهر جانبًا من الأضرار التي تكبّدتها سلطنة عمان من جرّاء الإعصار شاهين.

وقد أظهر الفيديو، بعضًا من مناطق السلطنة وقد أغرقتها السيول التي انجرفت تحديدًا قرب المناطق الساحلية.

وتبيّن من الفيديو، غرق مناطق شاسعة من أجزاء السلطنة وسط أجواء من الطقس بدت أنّها غائمة بشكل كبير.

وتحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة، وقد شهدت محافظتا شمال وجنوب الباطنة رياحًا قوية وأمطارًا صاحبت العاصفة المدارية، ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات، قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط.

واتجهت العاصفة إلى محافظة مسندم شمال سلطنة عمان، وإلى المناطق الشمالية من الإمارات.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان، قد أعلنت أمس الأحد، أن قطاع البحث والإنقاذ تعامل مع بلاغ انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، وتردّدت أنباء عن وجود محتجزين، إضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.