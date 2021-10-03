احدث الأخبار

لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية وتدني الرؤية على هذه المناطق
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المحافظات
أبرز المواد
 تستمر حتى الثامنة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على منطقة الطائف
أبرز المواد
 ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية فرنسا
أبرز المواد
 زراعة البن في ⁧‫جازان‬⁩.. رافد اقتصادي وإرث تاريخي توارثته الأجيال
منوعات
 أمطار رعدية على عدة مناطق.. تعرف على توقعات الطقس غدًا
محليات
 رئيسة جمعية الفصام الخيرية تزور معهد التربية الفكرية للبنات بحائل
منوعات
 جولة رقابية لتوطين الأنشطة والمهن بتبوك
منوعات
 فيديو مرعب لثعبان برأسين يلتهم فأرين في نفس الوقت
منوعات
 خبير مناخ: الليلة وغدا هي ذروة إعصار “شاهين”
دولي
 الأرصاد العمانية: استمرار تأثير العاصفة “شاهين” على البلاد
دولي
لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)

لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)

أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية وتدني الرؤية على هذه المناطق

“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية وتدني الرؤية على هذه المناطق

أبرز المواد
“الأرصاد”: تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المحافظات

“الأرصاد”: تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المحافظات

أبرز المواد
تستمر حتى الثامنة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على منطقة الطائف

تستمر حتى الثامنة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على منطقة الطائف

أبرز المواد

لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)

لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1040737
المناطق - الرياض

انتشر مقطع فيديو، تم التقاطه جوًا، يُظهر جانبًا من الأضرار التي تكبّدتها سلطنة عمان من جرّاء الإعصار شاهين.

 

وقد أظهر الفيديو، بعضًا من مناطق السلطنة وقد أغرقتها السيول التي انجرفت تحديدًا قرب المناطق الساحلية.

 

وتبيّن من الفيديو، غرق مناطق شاسعة من أجزاء السلطنة وسط أجواء من الطقس بدت أنّها غائمة بشكل كبير.

 

وتحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة، وقد شهدت محافظتا شمال وجنوب الباطنة رياحًا قوية وأمطارًا صاحبت العاصفة المدارية، ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات، قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط.

 

واتجهت العاصفة إلى محافظة مسندم شمال سلطنة عمان، وإلى المناطق الشمالية من الإمارات.

 

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان، قد أعلنت أمس الأحد، أن قطاع البحث والإنقاذ تعامل مع بلاغ انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، وتردّدت أنباء عن وجود محتجزين، إضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

روابط ذات صلة

الأرصاد العمانية: استمرار تأثير العاصفة “شاهين” على البلاد

الأرصاد العمانية: استمرار تأثير العاصفة “شاهين” على البلاد
متحدث الأرصاد: المملكة لن تتأثر بإعصار “شاهين” (فيديو)

متحدث الأرصاد: المملكة لن تتأثر بإعصار “شاهين” (فيديو)
الإمارات تصدر إجراءات احترازية مشددة في مدينة العين بسبب سوء الأحوال الجوية

الإمارات تصدر إجراءات احترازية مشددة في مدينة العين بسبب سوء الأحوال الجوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*