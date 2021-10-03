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ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية فرنسا

ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية فرنسا
http://almnatiq.net/?p=1040738
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم معالي وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

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