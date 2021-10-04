“الأرصاد”: تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المحافظات

المناطق- واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر، حتى الساعة الـ ٨ مساءً. كما نبه من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة، الطائف، السيل الكبير والشفا، والهدا، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.