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فيروس x.. وباء غامض جديد يستعد للهجوم على البشرية بعد كورونا

فيروس x.. وباء غامض جديد يستعد للهجوم على البشرية بعد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1040752
المناطق - الرياض

فيما لا يزال يكابد فيه العالم تفيش فيروس كورونا المستجد، كشف مسؤول صيني أنّ البشرية ستواجه فيروسًا جديدًا في المستقبل، بما يستدعي الاستعداد لمواجهته.

رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها جاو فو، قال: “العالم لا يواجه فقط وباء كورونا، بل يواجه أيضًا عددًا من المشكلات الأخرى مثل المغالطات الإعلامية، عندما يكون هناك خلط بين المعلومة والتضليل، وهذا يثير العديد من الشائعات والمشكلات التي يجب حلها”.

وأضاف في كلمة ألقاها في “المنتدى الدولي للعلوم والتكنولوجيا في المجتمع”: “العالم سيواجه بالتأكيد في المستقبل ما يسمى بفيروس X، الذي لا تزال خصائصه غير معروفة لأي شخص ويمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت”.

وأشار إلى أنّه من أجل مستقبل البشرية، فمن الضروري العمل معًا لحل مثل هذه المشكلات، واقترح في هذا الصدد مبدأ العناصر الأربعة، وهي التعاون، والمنافسة، والتواصل، والتنسيق.

وأوضح أن تبادل المعلومات عنصر أساسي لحل مثل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن التبادل المفتوح للمعلومات من جانب الصين، سمح للعلماء في جميع أنحاء العالم بالبدء في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا في وقت قصير بعد ظهور وباء كورونا.

وكان فيروس كورونا المستجد قد سجّل حضوره الأول في دولة الصين، قبل أكثر من عامين، وقد أثيرت الكثير من التكهنات عن أنّ التقصير في تبادل المعلومات بين الدول أدّى إلى تفشي الفيروس بشكل أكبر.

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