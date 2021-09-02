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رئيس “تخطيط النقل”: طرق الشاحنات تزيد احتمالية وقوع حوادث فيها بنسبة 35%

رئيس “تخطيط النقل”: طرق الشاحنات تزيد احتمالية وقوع حوادث فيها بنسبة 35%

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رئيس “تخطيط النقل”: طرق الشاحنات تزيد احتمالية وقوع حوادث فيها بنسبة 35%

رئيس “تخطيط النقل”: طرق الشاحنات تزيد احتمالية وقوع حوادث فيها بنسبة 35%
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http://almnatiq.net/?p=1040754
محررو المناطق:

كشف الدكتور على عثمان مليباري، رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران والمدير التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية، أن الطرق التي تسير بها شاحنات تزيد احتمالية وقوع حوادث فيها بنسبة 35% عن التي لا توجد فيها شاحنات.

وقال مليباري، في تصريحات صحفية، أن 15% من حوادث الشاحنات ينتج عنها إما وفيات أو إصابات بعاهة مستديمة، مشيرا إلى أن وضع الشاحنات على الطرق يتمحور حول جزءين مهمين، وهما الطاقة الاستيعابية للطريق وتأثير الشاحنات على خصائص التشغيل للطريق نفسه، والسلامة المرورية.

وأوضح رئيس شعبة تخطيط النقل، انه بحسب المعايير العالمية تُعادل الشاحنة مركبة ونصف من المركبات الصغيرة، مضيفا: “في دراسة أجريت في المملكة في عام 2011م وجدنا أن هذا المعدل يقفز الى 3 مركبات صغيرة في الأوقات المرورية المزدحمة في الطرق السريعة الحضرية، ما يؤثر على كفاءة الطريق والتشغيل والحالة المزاجية للسائقين”.

وأكد مليباري، على أهمية تحديد وقت للشاحنات ومسارات خاصة بها وُضع تبعًا لتقديرات يراعي فيها أمن وسلامة الجميع، والحركة السلسة، وأوقات الذروة، داعيا إلى تغليظ العقوبات على من يخالفون هذه التعليمات، خاصة إذا تكرّرت، مع إمكانية فرض غرامات مضاعفة، حتى وإن وصلت إلى حد مصادرة المركبة وتجريد صاحبها من رخصته، نظرًا لفداحة المخالفة بما تفضي إليه من عواقب كارثية.

وشدد رئيس شعبة تخطيط النقل، على أهمية الكشف الدوري السنوي على الشاحنات، وتأكيد سلامتها واجتيازها لكافة متطلبات السلامة والأمن، كما يجب تثقيف سائقي الشاحنات بأهمية إرشادات السلامة المروية بحيث تُعقد اختبارات شفوية سريعة للتأكد من معرفة قائد الشاحنة بكافة إشارات المرور، وقواعده، والأوقات المسموح بها والمسارات التي يجب أن يتخذها.

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