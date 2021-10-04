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تفحم هو وحراسه.. لحظة مصرع رسام الكاريكاتير المسيئة للرسول بالسويد (فيديو)

تفحم هو وحراسه.. لحظة مصرع رسام الكاريكاتير المسيئة للرسول بالسويد (فيديو)

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تفحم هو وحراسه.. لحظة مصرع رسام الكاريكاتير المسيئة للرسول بالسويد (فيديو)

تفحم هو وحراسه.. لحظة مصرع رسام الكاريكاتير المسيئة للرسول بالسويد (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1040757
المناطق- وكالات:

لقي رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس، مصرعه عن عمر ناهز 75 عامًا، إثر حادث مروري رفقة ضابطين حراسة يقومان بحراسته الشخصية منذ 2007، بعد نشره لرسوم مسيئة للرسول محمد.

 

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن المدعي العام في السويد فتح تحقيقًا في الحادث الذي وقع الأحد، بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة في أحد طرق السويد، واشتعلت النيران فى السيارتين ونقل سائق الشاحنة إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة.

 

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد لحظة مصرع لارس فليكس في الحادث المروع.

 

ونقلت الصحيفة عن رئيس الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرج: “ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة زميلنا ورجل الأمن لدينا بعد ظهر اليوم”.

 

يذكر أن الرسام السويدي تعرض لمحاولتي اغتيال في السابق بعد نشره الرسوم المسيئة.

 

 

 

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