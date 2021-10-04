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سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة

سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة
http://almnatiq.net/?p=1040790
محررو المناطق:

قالت سفارة المملكة في سلطنة عمان، إنها وفرت مساكن مناسبة لعددٍ من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عمان عبدالله العنزي.

 

وأكدت السفارة، خلال تصريحات صحفية، على عدم وجود أي إصابات للمواطنين السعوديين في السلطنة نتيجة إعصار شاهين القوي، مشيرة إلى أن هناك عديد من المواطنين السعوديين الموجودين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرّض لها السلطنة في الوقت الحالي.

 

وأضافت: وبناءً على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين، وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شُكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري لمباشرة ومتابعة أي طارئ.

 

وأشارت السفارة إلى أن المواطنين السعوديين كافة في السلطنة بسلام حتى اللحظة، وأهابت برعايها في عُمان، توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار. كما حثّت السفارة، المواطنين في حالة الحاجة إلى المساعدة، على التواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤.

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