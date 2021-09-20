مفاجأة الخريف.. آبل تعتزم إطلاق إصدارات جديدة من حواسيب ماك بوك برو

المناطق - الرياض

تنوي شركة “آبل” الأمريكية أن تمدد موسم المفاجآت الخاصة بها هذا الخريف، بعد إطلاقها قبل أيام هواتف “آيفون 13” وحواسيب “آيباد” الجديدة.

وقالت مصادر في الشركة، إنّها تنوي أن تطلق هذا الخريف إصدارات جديدة من حواسيب “ماك بوك برو”، حسبما نقل عن موقع “إنجادجيت”.

وأضافت المصادر أنّ “آبل” تجهّز تصميمًا جديدًا كاملًا لحواسيب “ماك بوك برو” العاملة بنظام تشغيل “ماك أو إس”.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق حواسيب “ماك بوك برو” الجديدة أواخر شهر أكتوبر الجاري أو أوائل نوفمبر المقبل.

ويُرجَّح أن يتم دعم حواسيب “ماك بوك برو” الجديدة بمعالجات ذات 10 أنوية، لتوفير أداء فائق السرعة، بالإضافة إلى معالج رسوميات مختلف تماما في القدرة والسرعة عن الإصدارات السابقة.

في الوقت نفسه، ستوفِّر شركة آبل إصدارين من “ماك بوك برو” أحدهما باسم “إم 1” بشاشة ذات قياس 16 بوصة، الثاني “إم 2” بقياس 14 بوصة.