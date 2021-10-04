مشروع سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة

المناطق - الرياض

منذ أن حلّ فيروس كورونا المستجد على البشرية، أصبح الشغل الشاغل للبشرية هو العمل على تقوية جهاز المناعة لتكوين حائط صد في مواجهة الوباء.

بحسب تقارير طبية، فإنّ هناك مشروبًا يمكنه أن تؤدي إلى تقوية الجهاز المناعي، وهو الشاي الأخضر الذي يُعتقد أنه يحقق هذا الغرض.

ويحتوي الشاي الأخضر على فيتامينات ب، وحمض الفوليك، والمانجنيز، والبوتاسيوم، والماجنيسيوم، والكافيين، ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة لديك.

وفقًا لخدمة الصحة الوطنية، سيساعد ما يلي في الحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته:

وهناك عدة خطوات تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وهي عدم الدخين والحرص على إتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات (نظام غذائي متوازن)، والتقليل من تناول الدهون والسكر، وممارسة الرياضة بانتظام، والمحافظة على وزن صحي، وإذا كنت تشرب الكحوليات لا تشرب إلا باعتدال.

كما يحب النوم باعتدال، واتخاذ تدابير لتجنب التلوث مثل غسل اليدين بشكل متكرر، والتحقق من الصحة بانتظام، والتقليل من التوتر قدر الإمكان.