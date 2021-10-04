احدث الأخبار

مشروع سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة
أبرز المواد
 مفاجأة الخريف.. آبل تعتزم إطلاق إصدارات جديدة من حواسيب ماك بوك برو
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه لهطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة أجزاء من مكة المكرمة
أبرز المواد
 سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة
أبرز المواد
 جامعة بيشة تنظم حلقة نقاش ودورات تدريبية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
المناطق
 رئيس جامعة حائل يرعى حفل تكريم الباحثين المتميزين.. ويسلم عقود البرامج الجديدة
منوعات
 “توكلنا” يكشف سبب عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات
أبرز المواد
 تفحم هو وحراسه.. لحظة مصرع رسام الكاريكاتير المسيئة للرسول بالسويد (فيديو)
أبرز المواد
 فيروس x.. وباء غامض جديد يستعد للهجوم على البشرية بعد كورونا
أبرز المواد
 شيخ الأزهر يستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتي قادة الأديان (فيديو)
دولي
 رئيس “تخطيط النقل”: طرق الشاحنات تزيد احتمالية وقوع حوادث فيها بنسبة 35%
أبرز المواد
 لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)
أبرز المواد
مشروع سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة

مشروع سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة

أبرز المواد
مفاجأة الخريف.. آبل تعتزم إطلاق إصدارات جديدة من حواسيب ماك بوك برو

مفاجأة الخريف.. آبل تعتزم إطلاق إصدارات جديدة من حواسيب ماك بوك برو

أبرز المواد
الأرصاد تنبه لهطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة أجزاء من مكة المكرمة

الأرصاد تنبه لهطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة أجزاء من مكة المكرمة

أبرز المواد
سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة

سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة

أبرز المواد

مشروع سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة

مشروع سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة
http://almnatiq.net/?p=1040804
المناطق - الرياض

منذ أن حلّ فيروس كورونا المستجد على البشرية، أصبح الشغل الشاغل للبشرية هو العمل على تقوية جهاز المناعة لتكوين حائط صد في مواجهة الوباء.

بحسب تقارير طبية، فإنّ هناك مشروبًا يمكنه أن تؤدي إلى تقوية الجهاز المناعي، وهو الشاي الأخضر الذي يُعتقد أنه يحقق هذا الغرض.

ويحتوي الشاي الأخضر على فيتامينات ب، وحمض الفوليك، والمانجنيز، والبوتاسيوم، والماجنيسيوم، والكافيين، ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة لديك.

وفقًا لخدمة الصحة الوطنية، سيساعد ما يلي في الحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته:

وهناك عدة خطوات تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وهي عدم الدخين والحرص على إتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات (نظام غذائي متوازن)، والتقليل من تناول الدهون والسكر، وممارسة الرياضة بانتظام، والمحافظة على وزن صحي، وإذا كنت تشرب الكحوليات لا تشرب إلا باعتدال.

كما يحب النوم باعتدال، واتخاذ تدابير لتجنب التلوث مثل غسل اليدين بشكل متكرر، والتحقق من الصحة بانتظام، والتقليل من التوتر قدر الإمكان.

روابط ذات صلة

فيروس x.. وباء غامض جديد يستعد للهجوم على البشرية بعد كورونا

فيروس x.. وباء غامض جديد يستعد للهجوم على البشرية بعد كورونا
الوفيات تسجل أدنى مستوى منذ أشهر.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

الوفيات تسجل أدنى مستوى منذ أشهر.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
الصحة العالمية تحذر من 6 ملوثات رئيسية بالهواء تفاقم إصابات كورونا وتقتل الملايين

الصحة العالمية تحذر من 6 ملوثات رئيسية بالهواء تفاقم إصابات كورونا وتقتل الملايين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*