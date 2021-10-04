الإعصار شاهين.. مروحيات الشرطة العمانية تنفذ عملية إنقاذ لمحتجزين بولاية السويق (فيديو)

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عرضت شاشة “العربية” مقطع فيديو يوثّق تمكّن طائرة شرطية في سلطنة عمان، من إنقاذ محتجزين في أحد الأودية في ولاية السويق (شمال) بالتزامن مع الإعصار شاهين الذي يضرب السلطنة منذ أمس.

وأظهرت اللقطات، التي التقطت من الطائرة، إنقاذ المحتجزين الذين حاصرتهما المياه بشكل مخيف.

طيران شرطة عُمان ينقذ اثنين من المحتجزين، في أحد الأودية بولاية #السويق شمال السلطنة.#شاهين pic.twitter.com/8KZb60Rq45 — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) October 4, 2021

كما ظهرت لقطات أخرى، التقطت عن بُعد هذه المرة، لمروحية تتبع جهاز الشرطة أيضًا وهي تنقذ محتجزين، لكن من منطقة سكنية في ولاية السويق.

وتحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة، وقد شهدت محافظتا شمال وجنوب الباطنة رياحًا قوية وأمطارًا صاحبت العاصفة المدارية، ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات، قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان، قد أعلنت أمس الأحد، أن قطاع البحث والإنقاذ تعامل مع بلاغ انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، وتردّدت أنباء عن وجود محتجزين، إضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.