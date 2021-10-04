احدث الأخبار

الإعصار شاهين.. مروحيات الشرطة العمانية تنفذ عملية إنقاذ لمحتجزين بولاية السويق (فيديو)
أبرز المواد
 ربط فواتير المياه بنظام إيجار خلال أسبوع
أبرز المواد
 عُمان.. فيديو يرصد لحظة اجتياح سيول شاهين الجارفة لمنازل ولاية السويق
أبرز المواد
 مشروب سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة
أبرز المواد
 مفاجأة الخريف.. آبل تعتزم إطلاق إصدارات جديدة من حواسيب ماك بوك برو
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه لهطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة أجزاء من مكة المكرمة
أبرز المواد
 سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة
أبرز المواد
 جامعة بيشة تنظم حلقة نقاش ودورات تدريبية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
المناطق
 رئيس جامعة حائل يرعى حفل تكريم الباحثين المتميزين.. ويسلم عقود البرامج الجديدة
منوعات
 “توكلنا” يكشف سبب عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات
أبرز المواد
 تفحم هو وحراسه.. لحظة مصرع رسام الكاريكاتير المسيئة للرسول بالسويد (فيديو)
أبرز المواد
 فيروس x.. وباء غامض جديد يستعد للهجوم على البشرية بعد كورونا
أبرز المواد
الإعصار شاهين.. مروحيات الشرطة العمانية تنفذ عملية إنقاذ لمحتجزين بولاية السويق (فيديو)

الإعصار شاهين.. مروحيات الشرطة العمانية تنفذ عملية إنقاذ لمحتجزين بولاية السويق (فيديو)

أبرز المواد
ربط فواتير المياه بنظام إيجار خلال أسبوع

ربط فواتير المياه بنظام إيجار خلال أسبوع

أبرز المواد
عُمان.. فيديو يرصد لحظة اجتياح سيول شاهين الجارفة لمنازل ولاية السويق

عُمان.. فيديو يرصد لحظة اجتياح سيول شاهين الجارفة لمنازل ولاية السويق

أبرز المواد
مشروب سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة

مشروب سحري.. تقارير طبية تكشف دور الشاي الأخضر في تقوية المناعة

أبرز المواد

الإعصار شاهين.. مروحيات الشرطة العمانية تنفذ عملية إنقاذ لمحتجزين بولاية السويق (فيديو)

الإعصار شاهين.. مروحيات الشرطة العمانية تنفذ عملية إنقاذ لمحتجزين بولاية السويق (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1040812
المناطق - الرياض

عرضت شاشة “العربية” مقطع فيديو يوثّق تمكّن طائرة شرطية في سلطنة عمان، من إنقاذ محتجزين في أحد الأودية في ولاية السويق (شمال) بالتزامن مع الإعصار شاهين الذي يضرب السلطنة منذ أمس.

وأظهرت اللقطات، التي التقطت من الطائرة، إنقاذ المحتجزين الذين حاصرتهما المياه بشكل مخيف.

كما ظهرت لقطات أخرى، التقطت عن بُعد هذه المرة، لمروحية تتبع جهاز الشرطة أيضًا وهي تنقذ محتجزين، لكن من منطقة سكنية في ولاية السويق.

وتحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة، وقد شهدت محافظتا شمال وجنوب الباطنة رياحًا قوية وأمطارًا صاحبت العاصفة المدارية، ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات، قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان، قد أعلنت أمس الأحد، أن قطاع البحث والإنقاذ تعامل مع بلاغ انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، وتردّدت أنباء عن وجود محتجزين، إضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

روابط ذات صلة

عُمان.. فيديو يرصد لحظة اجتياح سيول شاهين الجارفة لمنازل ولاية السويق

عُمان.. فيديو يرصد لحظة اجتياح سيول شاهين الجارفة لمنازل ولاية السويق
سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة

سفارة المملكة في عمان: لا توجد أي إصابات للمواطنين السعوديين بالسلطنة
لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)

لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*