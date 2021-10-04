عُمان.. فيديو يرصد لحظة اجتياح سيول شاهين الجارفة لمنازل ولاية السويق

محررو المناطق:

أظهر مقطع فديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد اجتياح السيول الجارفة لمنازل في ولاية السويق شمال سلطنة عمان.

ويظهر المقطع السيول وهي تغمر المنازل وتسقط أحد الأسوار.

وكانت قد أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلومترا، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم بالساعة.

قررت السلطات العمانية، إغلاق بعض المؤسسات الصحية بمحافظات مسقط وشمال الباطنة والظاهرة. وتحددت مدة الإغلاق حتى غدا الثلاثاء؛ كإجراء احترازي إثر الحالة المدارية شاهين. وفق وكالة الأنباء العمانية.

وقال قائد شرطة محافظة جنوب الباطنة إنه قد يصعب الوصول لإجلاء القاطنين في المناطق الساحلية المنخفضة في (السوادي، الشرس، أبوعبالي، ودام الساحل) وقت اشتداد الحالة المدارية، وما زال هناك وقت للخروج من هناك واللجوء لأماكن أكثر أمانًا، مناشدا المواطنين بأن ينأوا بأنفسهم عن أية أخطار.

وطالبت السلطات العمانية، سكان محافظة مسقط البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة، جراء العاصفة المدارية “شاهين”. وأوضحت السلطات العمانية، أن ذلك “بسبب هطول أمطار شديدة الغزارة، نتيجة التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين”.