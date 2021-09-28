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رفضت 400 ألف ريال تعويضًا.. زوجة تصر على القصاص من زوجها بعد “فقء عينها”

رفضت 400 ألف ريال تعويضًا.. زوجة تصر على القصاص من زوجها بعد “فقء عينها”

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رفضت 400 ألف ريال تعويضًا.. زوجة تصر على القصاص من زوجها بعد “فقء عينها”

http://almnatiq.net/?p=1040831
المناطق - الرياض

أصرّت زوجة على القصاص “العين بالعين” من زوجها بعدما فقأ عينها، رافضة الحصول على تعويض مادي يصل إلى 400 ألف ريال للصلح بينهما.

 

بدأت الأزمة بخلافات زوجية بين الاثنين، فحاولا تهدئة الأمر واختارا مغادرة المنزل حتى لا يتأثر الأبناء، لكنّ هذا الخروج عمل على تفاقم الأزمة، وفقًا لـ”الوطن”.

 

فداخل السيارة، احتدّ الخلاف بين الزوجين فأقدم الزوج على لطم وجه زوجته، لكنّ الصفعة انتهت بـ”فقأ” عين الزوجة بسبب فص خاتم كان يرتديه الزوج.

 

قررت الزوجة مقاضاة زوجها عما حدث لها، وحكمت لصالحها المحكمة بالقصاص، بعد رفضت الصلح بينهما، ورفضت الحصول على تعويض مادي.

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