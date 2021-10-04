بعد درس كورونا القاسي.. مسؤول طبي أمريكي يرسم خارطة طريق استعدادًا لـ”جائحة مقبلة”

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http://almnatiq.net/?p=1040833
المناطق - الرياض

استعرض مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، مجموعة إجراءات أساسية للمجتمع العلمي تسمح بالاستعداد لجائحة مقبلة.

جاء ذلك بعدما تضرّر البشرية منذ أكثر من عامين، من جائحة كورونا، التي ضربت الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وقد وُجِّهت الكثير من الانتقادات للمنظومة الصحية العالمية بغياب الاستعدادات اللازمة لمواجهة الجائحة.

وقال فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في الإدارة الأمريكية، خلال منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، الذي عقد عبر دائرة الفيديو كونفورانس: “أولا نعمل على تحديد الكائنات الممرضة ذات الأولوية والتي يمكن أن تسبب جائحة.. على سبيل المثال توجد لدى منظمة الصحة العالمية قائمة مناسبة”.

وأضاف: “تكمن المشكلة في أنه لا يمكننا التقيد بهذا المنهج فقط لأن الانتشار الجماعي للعدوى عادة يثيره أحد مسببات الأمراض غير المتوقعة”.

وأوضح أنه يجب على العلماء تحسين طرق تصميم اللقاحات، بما في ذلك تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال والأدوية الناقلة، مشيرًا إلى أنّ تحسين هذه الأساليب بالفعل لعب دورًا مهمًا في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتابع: “يجب استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء دراسة الفيروسات المنتمية إلى نفس عائلة الفيروس المسبب في الجائحة.. هذا المنهج يجعل ممكنا التنبؤ في مرحلة مبكرة بخصائص اللقاحات التي ستكون ضرورية للتأثير على العامل الممرض”.

وأشار إلى أنّ العلماء يعملون كذلك على تحسين مكونات العقاقير العلاجية، التي تم استخدامها سابقًا ضد الكائنات الممرضة، والأهم من ذلك، يقومون بتطوير جزئيات جديدة تمكن من التأثير على الأجزاء الضعيفة للفيروسات.

وتابع: “تطوير هذه الإجراءات المضادة سيمكننا من الاستعداد للجائحة القادمة التي لا مفر منها”.

 

 

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