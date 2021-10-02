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التطعيم أو البحث عن وظيفة أخرى.. تحذيرات حكومية لرافضي اللقاح في بريطانيا

التطعيم أو البحث عن وظيفة أخرى.. تحذيرات حكومية لرافضي اللقاح في بريطانيا

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التطعيم أو البحث عن وظيفة أخرى.. تحذيرات حكومية لرافضي اللقاح في بريطانيا

التطعيم أو البحث عن وظيفة أخرى.. تحذيرات حكومية لرافضي اللقاح في بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=1040837
المناطق- وكالات:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أبلغ عمال دور رعاية المسنين في بريطانيا بأن عليهم إما أن يخضعوا للتطعيم، أو أن يبحثوا عن وظائف أخرى.

 

وبحسب التقارير، فإن الوزير جاويد منحهم مهلة للتطعيم تنتهي في 11 نوفمبر 2021، وإلا فإنه سيتم فصلهم من وظائفهم. وقال الوزير جاويد إنه لن يمدد تلك المهلة تحت كل الظروف.

 

بدورها، قالت رئيسة نقابة عمال دور المسنين نادرة أحمد، لهيئة الإذاعة البريطانية أمس الأحد، إن النقابة تبذل جهوداً كبيرة لإقناع أعضائها بالخضوع لإلزامية تطعيمهم.

 

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن نحو 86% من هذه العمالة حصلوا على اللقاح. وفي المقابل؛ فإن نحو 2500 من كوادر الرعاية الصحية في العاصمة الأمريكية واشنطن لا يزالون ممتنعين عن الخضوع للقاحات كوفيد-19.

 

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن ثلاثة أرباع عددهم يرفضون التطعيم بذريعة أنه يتعارض مع معتقداتهم الدينية.

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