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10 دول في قائمة الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا.. أمريكا تتصدر

10 دول في قائمة الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا.. أمريكا تتصدر
http://almnatiq.net/?p=1040842
المناطق- وكالات:

تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة فيروس كورونا بـ701169حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43682974، فيما تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597.948 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21468121، وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قد أعلنت ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234897122، وإجمالي الوفيات 4801304.. وجاءت قائمة الدول الأكثر وفيات كالتالي:

تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ701169حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43682974.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597.948 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21468121.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448817، وإجمالي إصابات 33813903.

في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ278592 وإجمالي إصابات 3678980.

في المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 206179، وإجمالي إصابات 7474850.

في المرتبة السادسة البيرو بإجمالي وفيات 199423، وإجمالي إصابات 2177283.

في المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142173 وإجمالي إصابات 4219284.

في المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137338 وإجمالي إصابات 7937810.

في المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131031، وإجمالي إصابات 4682034.

في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126401، وإجمالي إصابات 4962054.

 

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