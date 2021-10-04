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8 آلاف وفاة يوميًّا.. سلالة دلتا تدمّر البلدان غير الملقحة

8 آلاف وفاة يوميًّا.. سلالة دلتا تدمّر البلدان غير الملقحة
http://almnatiq.net/?p=1040849
المناطق - وكالات:

سجّلت العالم ثمانية آلاف حالة وفاة يوميًا بفيروس كورونا في المتوسط في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، لكن معدل الوفيات العالمي تباطأ في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف عالمية تفاقم الموجة الرابعة خلال فصل الشتاء.

 

وتجاوز عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في جميع أنحاء العالم نتيجة لفيروس كورونا أكثر من خمسة ملايين شخص، حيث تستمر سلالة “دلتا” سريعة الانتشار في تدمير البلدان غير الملقحة، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن صحيفة جارديان البريطانية.

 

واستغرق الأمر ما يزيد قليلاً عن عام حتى وصل عدد القتلى إلى 2.5 مليون، تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية في أقل من 8 أشهر بقليل.

 

يذكر أنَّ أكثر من نصف جميع الوفيات العالمية المبلغ عنها في المتوسط​لمدة سبعة أيام كانت في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

 

وكان هناك تركيز متزايد في الأيام الأخيرة على إيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة، حيث لم يتلق الكثير من الناس بعد الجرعة الأولى، حتى مع بدء نظرائهم الأغنى بإعطاء جرعات معززة.

 

ولم يتلقَ أكثر من نصف سكان العالم حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

 

وهذا الأسبوع، قالت منظمة الصحة العالمية، إنَّ برنامج توزيع كوفاكس الخاص بها سيوزع، لأول مرة، اللقطات فقط على البلدان ذات المستويات الأدنى من التغطية.

 

وخصّصت “كوفاكس” منذ يناير الماضي، جرعات كبيرة بشكل متناسب بين أكثر من 140 دولة مستفيدة وفقًا لحجم السكان.

 

ومتغير دلتا الآن هو السلالة السائدة في جميع أنحاء العالم وقد تم الإبلاغ عنه في 187 من أصل 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية.

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