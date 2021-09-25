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ولاية ثانية.. آبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لرئاسة الحكومة الإثيوبية

ولاية ثانية.. آبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لرئاسة الحكومة الإثيوبية
http://almnatiq.net/?p=1040855
المناطق - الرياض

أدى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات، بعد فوز كاسح في الانتخابات التي أجريت في شهر يونيو الماضي.

ووقف أحمد أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي ليؤدي اليمين، وقد حضر مراسم التنصيب رؤساء ثلاث دول إفريقية، هي نيجيريا والسنغال والصومال.

وفاز حزب الازدهار الحاكم الذي يتزعمه أحمد بالانتخابات البرلمانية، التي انتقدتها وقاطعتها بعض أحزاب المعارضة، بينما وصفها بعض مراقبي الانتخابات الأجانب بأنها أفضل من الانتخابات السابقة.

ويواجه آبي أحمد تحديات كبيرة مع توسع الحرب المستمرة منذ 11 شهرًا في إقليم منطقة تيجراي إلى أجزاء أخرى من البلاد، واستمرار أعمال العنف العرقية، فضلًا عن إضعاف الاقتصاد.

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