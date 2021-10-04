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صحة الأحساء تتأهب للتقلبات الجوية: استعدادات قصوى في المستشفيات

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صحة الأحساء تتأهب للتقلبات الجوية: استعدادات قصوى في المستشفيات

صحة الأحساء تتأهب للتقلبات الجوية: استعدادات قصوى في المستشفيات
http://almnatiq.net/?p=1040857
المناطق - المنطقة الشرقية

رفعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الإسعافية.

جاء ذلك تحسبًا للتوقعات الجوية إلى تأثر أجواء المملكة من الحالة المدارية (الإعصار شاهين) في بحر عمان، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية على بعض المناطق.

وكان حسين القطحاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، قد أكّد أنّ تأثير الإعصار شاهين على المملكة لن يكون قويًّا، لكن ما سيحدث هو نشاط لرياح متوسطة وفرصة لهطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف أن المملكة ليست من الدول المتأثرة بالأعاصير لكونها تطل على بحار شبه مغلقة، موضحًا أنّ الدولة الخليجية الوحيدة التي تتأثر بالأعاصير هي سلطنة عمان لأنها تطل على مناطق بحار مفتوحة، وهي مناطق تكوُّن الأعاصير.

وأشار إلى أنّه لا يوجد تأثير مباشر على المملكة من جرّاء الإعصار شاهين، لافتًا إلى أنّه بدءًا من اليوم الاثنين تكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية ومناطق جنوب الرياض وعسير وجازان.

ودعا المتحدث، إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية المعنية مثل المركز الوطني للأرصاد أو المديرية العامة للأرصاد في سلطنة عمان باعتبار الجهات الموثقة لمتابعة الحالة.

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