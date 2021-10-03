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أمانة جدة تضاعف جهود النظافة لتحسين المشهد الحضري

أمانة جدة تضاعف جهود النظافة لتحسين المشهد الحضري

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أمانة جدة تضاعف جهود النظافة لتحسين المشهد الحضري

أمانة جدة تضاعف جهود النظافة لتحسين المشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=1040865
المناطق - مكة المكرمة:

تواصل أمانة محافظة جدة جهودها ضمن حملة “#صور _ وأرسل”؛ لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، التي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030 وشملت الحملة معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة والتي من أبرزها: النظافة العامة والحواجز الخرسانية وحفر الشوارع والانارة والارصفة المتهالكة.

وأسفرت الحملة خلال اسبوعها التاسع عن إزالة 39,230 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ومعالجة 3000 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، كما شملت أعمال النظافة رفع 139 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء.

ونتج عن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري خلال الأيام الماضية معالجة وضع 960 حاوية بالإضافة لإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات لعدد 2178 حاجزا، فضلا عن إزالة 6,952 لوحة دعائية مخالفة.

وتهدف الحملة إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق “بلدي”.

 

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