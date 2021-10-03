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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=1040871
المناطق - المنطقة الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 03/اكتوبر/2021م، 1306 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 70 مخالفة، واغلاق منشأة واحدة مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 10 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

 

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