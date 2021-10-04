أستاذ مناخ يتوقع توغل إعصار شاهين إلى أراضي المملكة على هيئة منخفض جوي

محررو المناطق:

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إنه من المتوقع أن يتوغل إعصار شاهين، اليوم الإثنين، على هيئة منخفض جوي إلى أراضي الممكلة.

وبحسب المسند، فإن سحب المنخفض الجوي الكثيفة الركامية الضخمة والمفعمة بالرطوبة، تتشكل لتروي الركن الجنوبي الشرقي من البرع الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين مقبلين زاحفا باتجاه وسط ثم غربي الربع الخالي.

وأشار أستاذ المناخ، إلى أن العواصف والأعاصير المدارية ليست شرًّا محضًا، بل فيها منافع لكوكب الأرض، إذ تقوم بعملية التوازن في نقل الطاقة الحرارية من مكان إلى أخر ومن جهة أخرى.

وبحسب المسند، فإن الأعاصير تجلب الأمطار الغزيرة التي تروي الأرض المجدبة، وتشكل السيول التي تحقن المياه الجوفية، وهو ما نلاحظه حاليا في تداعيات إعصار شاهين على سلطنة عمان والإمارات والمملكة.