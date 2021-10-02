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كشف مفاجئ.. “دماغ ثانٍ” في أمعاء الإنسان

كشف مفاجئ.. “دماغ ثانٍ” في أمعاء الإنسان
http://almnatiq.net/?p=1040887
المناطق - الرياض

توصل باحثون إلى اكتشاف مفاجئ حول الجهاز العصبي المعوي في الأمعاء البشرية، مفاده أن الأمعاء تعتبر الدماغ الثاني في جسم الإنسان، ويمكن أن يساعد في علاج القولون.

وقال باحثون بجامعة ولاية ميشيجن الأمريكية، في الدراسة المنشورة حديثًا في دورية “بانس”، إنّ الجهاز العصبي المعوي مستقل بشكل ملحوظ، كما يمكن للأمعاء القيام بالعديد من واجباتها المعتادة حتى لو انفصلت بطريقة ما عن الجهاز العصبي المركزي.

وأضاف العلماء أنّ عدد خلايا الجهاز العصبي المتخصصة، أي الخلايا العصبية والدبقية، الموجودة في أمعاء الإنسان يماثل تقريبًا العدد الموجود في دماغ القطة.

وذكر بريان جولبرانسن، أستاذ مؤسسة جامعة ولاية ميشيجن في قسم علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم الطبيعية: “معظم الناس لا يعرفون أن هذا العدد الكبير من الخلايا العصبية يتواجد في أمعائهم”.

وأضاف: “هذا الاكتشاف يعتبر بمثابة الدماغ الثاني في أمعائنا، حيث يعد شبكة واسعة من الخلايا العصبية والدبقية التي تبطن أمعائنا”.

والخلايا العصبية من أكثر أنواع الخلايا شيوعًا، وتشتهر بتوصيل الإشارات الكهربائية للجهاز العصبي، على جانب آخر، فإن الخلايا الدبقية ليست نشطة كهربائيًا، مما جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للباحثين لفك رموز ما تفعله هذه الخلايا.

وكانت إحدى النظريات الأساسية تتبنى ما مفاده أن الخلايا الدبقية توفر دعمًا سلبيًا للخلايا العصبية.

وتبين أنّ الخلايا الدبقية تلعب دورًا أكثر نشاطًا في الجهاز العصبي المعوي؛ إذ تعمل الخلايا الدبقية بطريقة دقيقة للغاية للتأثير على الإشارات التي تحملها الدوائر العصبية.

وأفاد العلماء بأنّ هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق لعلاجات جديدة لأمراض الأمعاء التي تصيب ما يصل إلى 15 بالمئة من سكان الولايات المتحدة.

كما يمكن أن تشارك الخلايا الدبقية أيضًا في العديد من الحالات الصحية الأخرى، بما في ذلك اضطرابات حركية الأمعاء، مثل: الإمساك واضطراب نادر يُعرف باسم الانسداد المعوي الزائف المزمن.

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