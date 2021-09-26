الأردن يحذر من نشر عناوين عقارات تخص الملك خارج البلاد

المناطق- وكالات:

حذر الديوان الملكي في الأردن، من أن نشر عناوين عقارات تخص الملك خارج البلاد يعد “خرقا أمنيا صارخ وتهديد لأمنه وسلامته.

وقال الديوان في بيان، اليوم الإثنين، إن “الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها”.

وأضاف الديوان، أن “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها كما ادعت هذه التقارير، إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك”.