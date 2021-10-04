الإعصار شاهين.. 7 وفيات جديدة وفقدان آخرين شمالي عمان

المناطق - الرياض

أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، بتسجيل سبع حالات وفاة جديدة بمحافظة شمال الباطنة، من جرّاء الإعصار شاهين الذي يضرب السلطنة في الوقت الحالي.

وقالت الوكالة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بورود بلاغات عن حالات فقدان جراء الحالة المدارية.

يأتي هذا فيما تمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ ثمانية أشخاص تم احتجازهم في بعض الأودية بمحافظة الداخلية، حيث احتجز شخصان في وادي الحجر بإزكي، وثلاثة أشخاص في منطقة طوي النص، واحتجز اثنان في وادي جابر، وشخص بمركبته في مجرى وادي حلفين.

وصرّح رئيس قسم العمليات بمحافظة الداخلية النقيب خليل بن خلفان الحنشي بأنّه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية على مستوى المحافظة جراء الحالة المدارية.

ومساء الأحد، أصدرت هيئة الطيران المدني تصدر التحذير السابع حول الحالة المدارية، حيث أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار

المبكر من المخاطر المتعددة، عبور مرکز الإعصار “شاهين” بين ولايتي المصنعة والسويق، وصُنّف كعاصفة مدارية.