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شقيقان عاد لهما النظر بعد عملية نادرة يطلبان مقابلة وزير الصحة لهذا السبب

شقيقان عاد لهما النظر بعد عملية نادرة يطلبان مقابلة وزير الصحة لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1040897
محررو المناطق:

عبر الشابان أسامة وعبدالكريم الزايدي اللذان عاد لهما النظر بعد معاناتهما من مرض نادر، عن سعادتهما بعد نجاح العملية.

 

وقال الشاب عبدالكريم الزايدي، في تصريحات متلفزة، إن والده عانى معهما كثيراً في تولّي أمورهما، وسعيه الكبير في تولي أمورهما، وإيجاد حل طبي لهما.

 

وكشف الزايدي، أن فرحة والده بنجاح العملية وتحسن حالتهما البصرية لا يمكن وصفها، طالباً مقابلة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لشكره على الرعاية الطبية التي قدمت لهما.

 

من جانبه، لفت أسامة الزايدي، أن والده كان له دور كبير في طريق علاجهما، مشيرا إلى أنه كان بمثابة نعمة من الله لهما في محنتهما.

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