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الإعصار شاهين.. 9 وفيات على الأقل في عمان وإيران.. واستعدادات بالإمارات

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الإعصار شاهين.. 9 وفيات على الأقل في عمان وإيران.. واستعدادات بالإمارات

الإعصار شاهين.. 9 وفيات على الأقل في عمان وإيران.. واستعدادات بالإمارات
http://almnatiq.net/?p=1040902
المناطق - الرياض

أسفر الإعصار شاهين، عن مصرع تسعة أشخاص على الأقل في عمان وإيران، أمس الأحد، بعدما ضرب أجزاء من سواحلهما.

 

ونقلت شبكة “روسيا اليوم”، عن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، إنّ فرق البحث والإنقاذ انتشلت شخصين من تحت الأنقاض، وهما مفارقان للحياة في محافظة مسقط.

 

قبل ذلك، تم الإعلان عن وفاة طفل فُقد في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري.

 

يأتي هذا فيما علقت رحلات الطيران، وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة على الساحل الشمالي للبلاد.

 

كما عُلقت بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، حسب تغريدة لمطارات عمان؛ تجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر” للأجواء المناخية.

 

إيرانيًّا، أفادت وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم في ميناء تشابهار في محافظة سيستان بلوشستان، جنوب شرق البلاد.

 

وصرّح حاكم المحافظة حسين مودرس خياباني لوكالة الأنباء الإيرانية، بأنّ البنية التحتية بما في ذلك المنشآت الكهربائية، وأن الطرق تضررت.

 

وأوضح المسؤول نفسه، أنّ مركز العاصفة كان على بعد 220 كيلومترا قبالة سواحل المحافظة.

 

في سياق متصل، أعلنت السلطات الإماراتية أنّها على درجة عالية من التأهب مع الحالة المدارية، التي أشارت إلى أنها قد تؤثر على بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

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