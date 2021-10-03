احدث الأخبار

صحة الرياض: ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي دون تصريح
أبرز المواد
 الإعصار شاهين.. 9 وفيات على الأقل في عمان وإيران.. واستعدادات بالإمارات
أبرز المواد
 شقيقان عاد لهما النظر بعد عملية نادرة يطلبان مقابلة وزير الصحة لهذا السبب
أبرز المواد
 بـ14 طريقة.. الزبادي أفضل وسيلة لإنقاص الوزن
أبرز المواد
 “المركزي” يكشف شرط مزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة
أبرز المواد
 الأردن يحذر من نشر عناوين عقارات تخص الملك خارج البلاد
أبرز المواد
 كشف مفاجئ.. “دماغ ثانٍ” في أمعاء الإنسان
أبرز المواد
 أستاذ مناخ يتوقع توغل إعصار شاهين إلى أراضي المملكة على هيئة منخفض جوي
أبرز المواد
 8 نصائح مهمة عند قياس نسبة الأكسجين في الدم
منوعات
 صحة الأحساء تتأهب للتقلبات الجوية: استعدادات قصوى في المستشفيات
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تضاعف جهود النظافة لتحسين المشهد الحضري
منطقة مكة المكرمة
صحة الرياض: ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي دون تصريح

صحة الرياض: ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي دون تصريح

أبرز المواد
الإعصار شاهين.. 9 وفيات على الأقل في عمان وإيران.. واستعدادات بالإمارات

الإعصار شاهين.. 9 وفيات على الأقل في عمان وإيران.. واستعدادات بالإمارات

أبرز المواد
شقيقان عاد لهما النظر بعد عملية نادرة يطلبان مقابلة وزير الصحة لهذا السبب

شقيقان عاد لهما النظر بعد عملية نادرة يطلبان مقابلة وزير الصحة لهذا السبب

أبرز المواد
بـ14 طريقة.. الزبادي أفضل وسيلة لإنقاص الوزن

بـ14 طريقة.. الزبادي أفضل وسيلة لإنقاص الوزن

أبرز المواد

صحة الرياض: ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي دون تصريح

صحة الرياض: ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي دون تصريح
http://almnatiq.net/?p=1040924
المناطق -أشرف العصيمي 
ضبطت “صحة الرياض”  بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدا يمارس العلاج الطبيعي، في موقع مخالف.

وتفصيلاً أوضحت “صحة الرياض” ، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى 937، تم ضبط وافد يعمل في العلاج الطبيعي، وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة، في منزل سكني.

وأتضح أنه غير مصرح له بالعمل، ويعمل لدى شخص سعودي، ويتقاضى 1500 ريال لكل فحص.

حيث تم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وشددت “صحة الرياض” أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

الجدير بالذكر بإنه وفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. فأنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص ، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية ، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة ، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. ، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني يطالب بتوخي الحذر:  هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة 

الدفاع المدني يطالب بتوخي الحذر:  هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة 
ضبط نحو 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

ضبط نحو 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل

النصر يكشف موعد وصول الجهاز الفني الجديد بقيادة بيدرو إيمانويل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*