الصحة العالمية تحذر: هذا “المرض” المسبب الأول للوفاة حول العالم

المناطق- وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، إذ يتوفى بسببها ما يقرب من 18 مليون شخص سنويًا.

وشددت المنظمة على ضرورة الالتزام بنظام حياة صحي لتجنب بأمراض القلب التي تؤدي إلى حوالي 31% من مجموع الوفيات سنويًا حول العالم.

وأضافت تغريدة لحساب منظمة الصحة العالمية على منصة “توتير”، أن ارتفاع ضغط الدم يعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية موضحة أن نحو 1.1 مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم حول العالم، أي حوالي 22 من كل 100 شخص بالغ، يسعى 4 منهم فقط للتحكم في مستويات ضغط الدم من خلال اتباع نظم صحية وعلاجية.

كما نصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة مداومة المرضى على قياس ضغط الدم والحصول على رعاية طبية متخصصة مع الحرص على تعاطي الأدوية الموصوفة كعلاج.

ووجهت المنظمة، في تغريدة أخرى، إلى ضرورة تجنب عوامل الخطر واتباع أنظمة صحية مثل، الإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن النظام الغذائي غير الصحي، والتخلص عن السمنة، وتقليل تناول ملح الطعام، والتقليل أو الامتناع عن تناول الدهون المشبعة، وتجنب الخمول البدني.