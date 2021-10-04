احدث الأخبار

مستشار خادم الحرمين يترأس الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بمكة
أبرز المواد
 عمان.. مركز الإنذار المُبكر يعلن انتهاء التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين
أبرز المواد
 مشاهد جديدة لأسرى سجن جلبوع خلال مطاردتهم ووصولهم لمسجد الناعورة
أبرز المواد
 ما هي خطورة مضاعفات كورونا على مرضى القلب؟.. طبيب يجيب
أبرز المواد
 محافظ عنيزة يرعى احتفال إدارة التعليم لتوثيق مسيرة وزراء التعليم ومديري التعليم بالمحافظة
منطقة القصيم
 مؤشر السوق يبلغ مستوى 11500 نقطة للمرة الأولى منذ يناير 2008
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة اقتحام مركبة لأحد المطاعم في جدة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: طرح 140 فرصة استثمارية بمختلف المدن والمحافظات
المنطقة الشرقية
 “المناطق” ترصد حيل المشاهير لترويج الإعلانات.. طرق ملتوية للهروب من المساءلة القانونية وخداع للمستهلك
أبرز المواد
 نائب رئيس الأركان يناقش مستجدات الأزمة اليمنية مع المبعوث الأممي
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل فريق عمل حلقة نقاش “تطوير الكفاءات البشرية”
أبرز المواد
 الإعصار شاهين.. 7 وفيات جديدة وفقدان آخرين شمالي عمان
أبرز المواد
مستشار خادم الحرمين يترأس الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بمكة

مستشار خادم الحرمين يترأس الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بمكة

أبرز المواد
عمان.. مركز الإنذار المُبكر يعلن انتهاء التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين

عمان.. مركز الإنذار المُبكر يعلن انتهاء التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين

أبرز المواد
مشاهد جديدة لأسرى سجن جلبوع خلال مطاردتهم ووصولهم لمسجد الناعورة

مشاهد جديدة لأسرى سجن جلبوع خلال مطاردتهم ووصولهم لمسجد الناعورة

أبرز المواد
ما هي خطورة مضاعفات كورونا على مرضى القلب؟.. طبيب يجيب

ما هي خطورة مضاعفات كورونا على مرضى القلب؟.. طبيب يجيب

أبرز المواد

مستشار خادم الحرمين يترأس الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بمكة

مستشار خادم الحرمين يترأس الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بمكة
http://almnatiq.net/?p=1040946
المناطق - مكة المكرمة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، عبّر الأمير خالد عن شكره وتقديره للجهات الأمنية في المنطقة نظير الأعمال المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين والمنشآت في المنطقة.

كما شكر أمير المنطقة على الجهات الأمنية، نظير الجهود التي بذلوها خلال احتفالات اليوم الوطني 91، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود ومضاعفة العمل لتنفيذ الواجبات الأمنية.

من جانبهم، استعرض مديرو الأجهزة الأمنية في المنطقة الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية ، والخطط الحالية والمستقبلية.

وفي نهاية الاجتماع، اتخذت التوصيات اللازمة حيال الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

روابط ذات صلة

الأرصاد تنبه لهطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة أجزاء من مكة المكرمة

الأرصاد تنبه لهطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة أجزاء من مكة المكرمة
تستمر حتى الثامنة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على منطقة الطائف

تستمر حتى الثامنة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على منطقة الطائف
أمير مكة يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أمير مكة يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*