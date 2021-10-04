مستشار خادم الحرمين يترأس الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بمكة

المناطق - مكة المكرمة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، عبّر الأمير خالد عن شكره وتقديره للجهات الأمنية في المنطقة نظير الأعمال المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين والمنشآت في المنطقة.

كما شكر أمير المنطقة على الجهات الأمنية، نظير الجهود التي بذلوها خلال احتفالات اليوم الوطني 91، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود ومضاعفة العمل لتنفيذ الواجبات الأمنية.

من جانبهم، استعرض مديرو الأجهزة الأمنية في المنطقة الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية ، والخطط الحالية والمستقبلية.

وفي نهاية الاجتماع، اتخذت التوصيات اللازمة حيال الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.