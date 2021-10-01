افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الرياض الدولي للكتاب

المناطق- واس:

برعاية وحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، الرئيس الفخري لمنتدى الجوائز العربية، تفتتح الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربيّة بمعرض الرياض الدوليّ للكتاب، في السادس من أكتوبر 2021.

وأوضح سعادة الدكتور عبد العزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل، رئيس منتدى الجوائز العربية، أن الأمير خالد الفيصل سيقوم بتكريم ثمانية من روّاد الجوائز العربية من مختلف أنحاء الوطن العربي، بحضور ممثلي ثلاث وعشرين جائزة عربية.

وسيشارك في حفل الافتتاح مدير عام الألكسو، الدكتور محمد ولد أعمر حيث سيلقي كلمة بهذه المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى الجوائز العربية عقد اجتماعه الأول التأسيسي في مقر جائزة الملك فيصل في شهر أكتوبر 2018، وجرى خلاله الموافقة على تكوين تجمّع ثقافي باسم “منتدى الجوائز العربية”، يهدف إلى التنسيق بين الجوائز العربية، والتواصل فيما بينها لخدمة أهدافها، ودعم التعاون في المجال العلمي والثقافي بين مؤسسات الثقافة العربية المانحة للجوائز.

وخلال الفترة الماضية، عمل المنتدى على تبادل الخبرات والزيارات بين الجوائز الأدبية والثقافية والعلمية في المنطقة العربية، الأمر الذي أثر إيجابا في عمل عدد الجوائز وسير أعمالها، سعيا لتطويرها ودعمها لتحقيق طموح المبدع والمثقف والباحث العربي.

وضمن فعاليات المنتدى، ستقام في الساعة الثامنة، ندوة ثقافية بعنوان “المرأة والجوائز العربية” يديرها الدكتور صالح المحمود وتشارك فيها الروائية منصورة عزّ الدين، والروائية شهلا العجيلي، والدكتورة فاطمة الصايغ، والروائي واسيني الأعرج. وذلك في مسرح معرض الرياض الدولي للكتاب.