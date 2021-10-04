احدث الأخبار

الإعصار شاهين.. الأرصاد ترفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر المحتملة
أبرز المواد
 افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الرياض الدولي للكتاب
منطقة مكة المكرمة
 خيانة الديمقراطية وإثارة التعصب.. اتهامات خطيرة تلاحق فيسبوك
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر: هذا “المرض” المسبب الأول للوفاة حول العالم
أبرز المواد
 مستشار خادم الحرمين يترأس الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بمكة
أبرز المواد
 عمان.. مركز الإنذار المُبكر يعلن انتهاء التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين
أبرز المواد
 مشاهد جديدة لأسرى سجن جلبوع خلال مطاردتهم ووصولهم لمسجد الناعورة
أبرز المواد
 ما هي خطورة مضاعفات كورونا على مرضى القلب؟.. طبيب يجيب
أبرز المواد
 محافظ عنيزة يرعى احتفال إدارة التعليم لتوثيق مسيرة وزراء التعليم ومديري التعليم بالمحافظة
منطقة القصيم
 مؤشر السوق يبلغ مستوى 11500 نقطة للمرة الأولى منذ يناير 2008
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظة اقتحام مركبة لأحد المطاعم في جدة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: طرح 140 فرصة استثمارية بمختلف المدن والمحافظات
المنطقة الشرقية
الإعصار شاهين.. الأرصاد ترفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر المحتملة

الإعصار شاهين.. الأرصاد ترفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر المحتملة

أبرز المواد
افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الرياض الدولي للكتاب

افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الرياض الدولي للكتاب

منطقة مكة المكرمة
خيانة الديمقراطية وإثارة التعصب.. اتهامات خطيرة تلاحق فيسبوك

خيانة الديمقراطية وإثارة التعصب.. اتهامات خطيرة تلاحق فيسبوك

أبرز المواد
الصحة العالمية تحذر: هذا “المرض” المسبب الأول للوفاة حول العالم

الصحة العالمية تحذر: هذا “المرض” المسبب الأول للوفاة حول العالم

أبرز المواد

الإعصار شاهين.. الأرصاد ترفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر المحتملة

الإعصار شاهين.. الأرصاد ترفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر المحتملة
http://almnatiq.net/?p=1040978
المناطق - مكة المكرمة

تابع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، مسار الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة جراء التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين.

جاء ذلك ترؤسه لجنة الأزمات والكوارث للمركز بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة؛ بهدف رفع الجاهزية للإدارات المختصة للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة.

ووجّه غلام، بالتنسيق على مدار الساعة مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وقال “غلام”، إنّ تزاحم التحليلات المتعلقة بالطقس تربك المجتمع ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها، مؤكّدًا أن نظام الأرصاد سيحد من ذلك.

وكان حسين القطحاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، قد أكّد أنّ تأثير الإعصار شاهين على المملكة لن يكون قويًّا، لكن ما سيحدث هو نشاط لرياح متوسطة وفرصة لهطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف أن المملكة ليست من الدول المتأثرة بالأعاصير لكونها تطل على بحار شبه مغلقة، موضحًا أنّ الدولة الخليجية الوحيدة التي تتأثر بالأعاصير هي سلطنة عمان لأنها تطل على مناطق بحار مفتوحة، وهي مناطق تكوُّن الأعاصير.

وأشار إلى أنّه لا يوجد تأثير مباشر على المملكة من جرّاء الإعصار شاهين، لافتًا إلى أنّه بدءًا من اليوم الاثنين تكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية ومناطق جنوب الرياض وعسير وجازان.

ودعا المتحدث، إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية المعنية مثل المركز الوطني للأرصاد أو المديرية العامة للأرصاد في سلطنة عمان باعتبار الجهات الموثقة لمتابعة الحالة.

روابط ذات صلة

مستشار خادم الحرمين يترأس الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بمكة

مستشار خادم الحرمين يترأس الاجتماع الدوري للقيادات الأمنية بمكة
عمان.. مركز الإنذار المُبكر يعلن انتهاء التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين

عمان.. مركز الإنذار المُبكر يعلن انتهاء التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين
الإعصار شاهين.. 7 وفيات جديدة وفقدان آخرين شمالي عمان

الإعصار شاهين.. 7 وفيات جديدة وفقدان آخرين شمالي عمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*