الإعصار شاهين.. الأرصاد ترفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر المحتملة

المناطق - مكة المكرمة

تابع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، مسار الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة جراء التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين.

جاء ذلك ترؤسه لجنة الأزمات والكوارث للمركز بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة؛ بهدف رفع الجاهزية للإدارات المختصة للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة.

ووجّه غلام، بالتنسيق على مدار الساعة مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وقال “غلام”، إنّ تزاحم التحليلات المتعلقة بالطقس تربك المجتمع ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها، مؤكّدًا أن نظام الأرصاد سيحد من ذلك.

وكان حسين القطحاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، قد أكّد أنّ تأثير الإعصار شاهين على المملكة لن يكون قويًّا، لكن ما سيحدث هو نشاط لرياح متوسطة وفرصة لهطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف أن المملكة ليست من الدول المتأثرة بالأعاصير لكونها تطل على بحار شبه مغلقة، موضحًا أنّ الدولة الخليجية الوحيدة التي تتأثر بالأعاصير هي سلطنة عمان لأنها تطل على مناطق بحار مفتوحة، وهي مناطق تكوُّن الأعاصير.

وأشار إلى أنّه لا يوجد تأثير مباشر على المملكة من جرّاء الإعصار شاهين، لافتًا إلى أنّه بدءًا من اليوم الاثنين تكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية ومناطق جنوب الرياض وعسير وجازان.

ودعا المتحدث، إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية المعنية مثل المركز الوطني للأرصاد أو المديرية العامة للأرصاد في سلطنة عمان باعتبار الجهات الموثقة لمتابعة الحالة.