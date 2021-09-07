كبارنا بركتنا”.. فعالية في تبوك للاحتفال باليوم العالمي للمسنين

المناطق- تبوك- علي العميري:

افتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك للخدمات العلاجية الدكتور هيازع بن عبدالله الشهري، اليوم فعالية اليوم العالمي للمسنين تحت شعار “كبارنا بركتنا” بقاعة التدريب بمستشفى الملك فهد التخصصي والتي تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الفئة العمرية واحتياجاتها الصحية ورفع الوعي بحقوق كبار السن وأهمية الرعاية الصحية.

واكدت مدير ادارة المراكز المتخصصة ورئيس قسم الشيخوخة بمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتورة عبير العنزي أن مشاركة المستشفى في فعاليات اليوم العالمي لكبار السن تأتي انطلاقا من حرص وزارة الصحة على تعزيز صحة هذه الشريحة الغالية علينا على توقير كبارنا ورعايتهم بما يسهم في تجنيبهم الإصابة بأمراض الشيخوخة ووقايتهم وتعزير الوعي الصحي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الدكتور ماجد سعيد القحطاني استشاري داء السكري ومدير مركز السكر بصحة منطقة تبوك، أن هذه الفعالية تهدف إلى توعية المسنين على الحياة الصحية وذلك للوقاية من داء السكري والتحكم فيه. كما تم تقديم عرض تعريفي لاهم الخدمات التي تقدم لرعاية المسنين واشتمل الحفل على ركن توعوي تم من خلاله توزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية التي تعرف بحقوق المسنين التي يتم تقديمها لهم.