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الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة.. غدًا

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الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة.. غدًا

الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة.. غدًا
http://almnatiq.net/?p=1040996
المناطق - الرياض

كشفت وسائل إعلام تونسية، أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة غدًا الثلاثاء.

 

جاء ذلك حسبما أوردته فضائية “العربية”، في نبأ عاجل لها، ظهر اليوم الاثنين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد كلّف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

 

وقال بيان صادر عن الرئاسية التونسية: “عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

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