الخارجية تعلن عن توفر وظائف دبلوماسية.. تعرف على شروط التقديم وعناصر المفاضلة

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، توفر عدد من الوظائف الدبلوماسية بمسمى (ملحق-سكرتير ثان) لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال.

وتشمل التخصصات المطلوبة، كل من الإعلام، العلوم السياسية، الجغرافيا السياسية، حقوق الإنسان، والدبلوماسية العامة، والعلاقات الدولية، والدراسات الدولية، والقانون، ونظريات التجارة الدولية، والأمن الدولي، والاستراتيجية وإدارة أعمال، الاقتصاد.

ويمكن التقديم على الوظائف المتاحة، اعتبارًا من يوم الاثنين 27/02/1443هـ الموافق 4/10/2021م حتى يوم الأربعاء 29/02/1443هـ الموافق 06/10/2021م

ويُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة، وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون متزوجًا / متزوجة من غير الجنسية السعودية، ويكون لائقًا صحيًّا وحسن المظهر، وأن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها، وألا يتجاوز عمر المتقدم الـ 40 سنة وفق التقويم الهجري، وأن يكون حاصلًا على درجة (البكالوريوس) بأحد التخصصات المشار اليها لشغل وظيفة (ملحق)، ويكون حاصلًا على درجة (ماجستير) بأحد التخصصات المشار اليها لشغل وظيفة (سكرتير ثاني)، وتكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.

وتتمثل عناصر المفاضلة، في إجادة اللغة الإنجليزية وفق تقييم اختبار الايلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادلها من اختبار توفل (لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة)، والخبرات العملية والدورات التدريبية، وتقدير المؤهل العلمي والجهة التعليمية، والمهارات المكتسبة وجهات التدريب.

ويلزم تقديم صورة الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية (موضح فيها كافة عناصر المفاضلة)، ووثيقة التخرج موضحًا بها التقدير والمعدل التراكمي، وصورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصل على الشهادة من خارج المملكة)، وصورة شخصية حديثة رسمية (4*6)، وصورة من الخبرات العملية.