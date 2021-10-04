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وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا (فيديو)

وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041048
محررو المناطق

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة حققت المركز الثاني من بين 121 دولة في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا.

وأضاف وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن المملكة حققت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرت الدولية والعربية.

وأشار إلى أن المملكة تواصل التقدم بفضل  توجيهات من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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