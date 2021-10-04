احدث الأخبار

شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا (فيديو)
محليات
 تدشين فندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية بجازان بحضور وزير التعليم
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تستعد للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم
أبرز المواد
 أمين الجوف يبحث سير حملة التسعين يوما لمعالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 بلدية بيشة تطرح منافسة عامة لاعتماد شركة نطافة
المناطق
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان فوميو كيشيدا لانتخابه رئيسًا للحكومة اليابانية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية توضح ما أثير حول مخالفات سوق الأسماك المركزي
أبرز المواد
 أمين الشرقية يكرم سفراء التحسين للتشجيع على رصد التشوه البصري وتعزيز الوعي
أبرز المواد
 كبارنا بركتنا”.. فعالية في تبوك للاحتفال باليوم العالمي للمسنين
منطقة تبوك
 الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة.. غدًا
أبرز المواد
 المعجب يشارك في اجتماع نواب العموم بدول مجلس التعاون
أبرز المواد
شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI

شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI

أبرز المواد
وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا (فيديو)

وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا (فيديو)

محليات
تدشين فندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية بجازان بحضور وزير التعليم

تدشين فندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية بجازان بحضور وزير التعليم

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تستعد للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم

إدارة “تعليم الجوف” تستعد للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم

أبرز المواد

شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI

شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI
http://almnatiq.net/?p=1041054

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المملكة احتلت المرتبة الـ 10 عالميًا من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI، مقدما الشكر لكل العاملين في القطاع الصحي، ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يُعقد مساء اليوم الإثنين.

 

ويستعرض وزير الإعلام  خلال المؤتمر أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا (فيديو)

وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا (فيديو)
متحدث الأرصاد: المملكة لن تتأثر بإعصار “شاهين” (فيديو)

متحدث الأرصاد: المملكة لن تتأثر بإعصار “شاهين” (فيديو)
وزير الخارجية عقب لقائه مع نظيره الفرنسي: محادثات مثمرة حول العلاقات الوثيقة بين البلدين

وزير الخارجية عقب لقائه مع نظيره الفرنسي: محادثات مثمرة حول العلاقات الوثيقة بين البلدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*