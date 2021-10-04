شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المملكة احتلت المرتبة الـ 10 عالميًا من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI، مقدما الشكر لكل العاملين في القطاع الصحي، ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

فيديو | وزير الإعلام المكلف: بكل فخر وإنجاز .. #المملكة تحقق المرتبة الـ 10 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/BOi0KgkyHj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2021

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يُعقد مساء اليوم الإثنين.

ويستعرض وزير الإعلام خلال المؤتمر أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.