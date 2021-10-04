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شاهد..  وزير الإعلام: برنامج تنمية القدرات يهدف إلى تعزيز التنافسية محليًا وعالميًا

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شاهد..  وزير الإعلام: برنامج تنمية القدرات يهدف إلى تعزيز التنافسية محليًا وعالميًا

شاهد..  وزير الإعلام: برنامج تنمية القدرات يهدف إلى تعزيز التنافسية محليًا وعالميًا
http://almnatiq.net/?p=1041056

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، إن أبناء الوطن هم الثروة الحقيقية، وهم رأس المال البشري، ولذلك أطلق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية أبناء المملكة محليًا وعالميًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يُعقد مساء اليوم الإثنين، بمشاركة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، ويستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

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