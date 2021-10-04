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وزير الإعلام المكلف: الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال عام (فيديو)

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وزير الإعلام المكلف: الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال عام (فيديو)

وزير الإعلام المكلف: الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال عام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041058
محررو المناطق

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها وهو 255 مليار من يونيو 2020 حتى يونيو 2021.

وأضاف وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن هذا ترجمة عملية واقعية لمستهدفات رؤية 2030.

وتابع، أن جزيرة فرسان جزيرة الآثار والطيور والغزلان، انضمت كأول محمية  من المملكة إلى شبكة اليونيسكو العالمية لمحميات الميحط الحيوي.

 

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