أمير القصيم يطلق جائزة التميز الصحي للكوادر الصحية والإدارية والمنشآت

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جائزة التميز الصحي ، والتي تمنح لمقدمي الخدمات الصحية من من الكوادر الصحية والإدارية والمنشآت الصحية المتميزة بمنطقة القصيم ، وذلك خلال الإجتماع الذي عقده سموه بقاعة الاجتماعات بمكتبه اليوم بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة .

ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بأهمية الجائزة تحفيز وتكريم المتميزين من أبطال الصحة بالمنطقة ، لتساهم في صناعة كفاءات صحية وتنافسية إيجابية لتشجيع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الصحية والإدارية .

وأكد سمو أمير القصيم بأن الجوائز التقديرية والتحفيزية كونها تعزز من مفهوم التميز والإبداع لدى الموظفين وتحسين أداء الخدمات الصحية ورفع جودتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ، مشيدا سموه بالأداء المهني والمتميز للقطاع الصحي وما حققه من انجازات بالمنطقة ، واصفا سموه القطاع الصحي بالمملكة بأنه من أكفأ القطاعات الصحية بالعالم بدعم من القيادة الرشيدة – أعزها الله – .

واستمع إلى شرح موجز من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة عن أهداف الجائزة التي تسعى إلى تشجيع المتميزين وتحفيزهم ، وتعد أول جائزة صحية تمنح لابطال الصحة بالقصيم .

وأشار الرقيبة بأن الجائزة تسهم في تعزيز ثقافة التميز وتشجيع التنافس الشريف وتكريم المتميزين والمبدعين، وتستهدف جميع العاملين بالمنشآت الصحية وكذلك المنشآت الصحية المتميزة ، مبيناً بأن الجائزة تشمل ثلاثة فروع للجائزة وهي التميز للأفراد ، والتميز للمنشآت الصحية، والتميز للأبحاث الصحية .