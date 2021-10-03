احدث الأخبار

أمير القصيم يطلق جائزة التميز الصحي للكوادر الصحية والإدارية والمنشآت
منوعات
 شاهد..  وزير الإعلام: برنامج تنمية القدرات يهدف إلى تعزيز تنافسية المواطن محليًا وعالميًا
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف: الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال عام (فيديو)
محليات
 شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا (فيديو)
محليات
 تدشين فندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية بجازان بحضور وزير التعليم
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تستعد للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم
أبرز المواد
 أمين الجوف يبحث سير حملة التسعين يوما لمعالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 بلدية بيشة تطرح منافسة عامة لاعتماد شركة نطافة
المناطق
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان فوميو كيشيدا لانتخابه رئيسًا للحكومة اليابانية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية توضح ما أثير حول مخالفات سوق الأسماك المركزي
أبرز المواد
 أمين الشرقية يكرم سفراء التحسين للتشجيع على رصد التشوه البصري وتعزيز الوعي
أبرز المواد
أمير القصيم يطلق جائزة التميز الصحي للكوادر الصحية والإدارية والمنشآت

أمير القصيم يطلق جائزة التميز الصحي للكوادر الصحية والإدارية والمنشآت

منوعات
شاهد..  وزير الإعلام: برنامج تنمية القدرات يهدف إلى تعزيز تنافسية المواطن محليًا وعالميًا

شاهد..  وزير الإعلام: برنامج تنمية القدرات يهدف إلى تعزيز تنافسية المواطن محليًا وعالميًا

أبرز المواد
وزير الإعلام المكلف: الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال عام (فيديو)

وزير الإعلام المكلف: الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال عام (فيديو)

محليات
شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI

شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI

أبرز المواد

أمير القصيم يطلق جائزة التميز الصحي للكوادر الصحية والإدارية والمنشآت

أمير القصيم يطلق جائزة التميز الصحي للكوادر الصحية والإدارية والمنشآت
http://almnatiq.net/?p=1041075

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جائزة التميز الصحي ، والتي تمنح لمقدمي الخدمات الصحية من من الكوادر الصحية والإدارية والمنشآت الصحية المتميزة بمنطقة القصيم ، وذلك خلال الإجتماع الذي عقده سموه بقاعة الاجتماعات بمكتبه اليوم بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة .

ونوّه سمو أمير منطقة القصيم بأهمية الجائزة تحفيز وتكريم المتميزين من أبطال الصحة بالمنطقة ، لتساهم في صناعة كفاءات صحية وتنافسية إيجابية لتشجيع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الصحية والإدارية .

وأكد سمو أمير القصيم بأن الجوائز التقديرية والتحفيزية كونها تعزز من مفهوم التميز والإبداع لدى الموظفين وتحسين أداء الخدمات الصحية ورفع جودتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ، مشيدا سموه بالأداء المهني والمتميز للقطاع الصحي وما حققه من انجازات بالمنطقة ، واصفا سموه القطاع الصحي بالمملكة بأنه من أكفأ القطاعات الصحية بالعالم بدعم من القيادة الرشيدة – أعزها الله – .

واستمع إلى شرح موجز من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة عن أهداف الجائزة التي تسعى إلى تشجيع المتميزين وتحفيزهم ، وتعد أول جائزة صحية تمنح لابطال الصحة بالقصيم .

وأشار الرقيبة بأن الجائزة تسهم في تعزيز ثقافة التميز وتشجيع التنافس الشريف وتكريم المتميزين والمبدعين، وتستهدف جميع العاملين بالمنشآت الصحية وكذلك المنشآت الصحية المتميزة ، مبيناً بأن الجائزة تشمل ثلاثة فروع للجائزة وهي التميز للأفراد ، والتميز للمنشآت الصحية، والتميز للأبحاث الصحية .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال

أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال
أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي

أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي
برعاية أمير القصيم .. انطلاق ورشة عمل “تعزيز اقتصاديات التمور” الثلاثاء القادم 

برعاية أمير القصيم .. انطلاق ورشة عمل “تعزيز اقتصاديات التمور” الثلاثاء القادم 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*