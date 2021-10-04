وزير الإعلام يكشف أسباب اختيار العراق كضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب (فيديو)

محررو المناطق

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي إن العرس الثقافي الكبير معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يرعاه خادم الحرمين الشرفين يحفظه الله، يرحب هذا العام بجهورية العراق الشقيق ضيفا للشرف.

وأضاف وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن اختيار العراق ضيفا للشرف بوصفه بلد التاريخ العريق، والثقافة المتنوعة والجار الأصيل .

وتابع وزير الإعلام أنه يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، 13 دار نشر عراقية، وأكثر من 50 من الآدباء والمثقفين الإعلاميين العراقيين.