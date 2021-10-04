احدث الأخبار

وزير الإعلام يكشف أسباب اختيار العراق كضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب (فيديو)
محليات
 الخارجية تعلن عن توفر وظائف دبلوماسية.. تعرف على شروط التقديم وعناصر المفاضلة
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق جائزة التميز الصحي للكوادر الصحية والإدارية والمنشآت
منوعات
 شاهد..  وزير الإعلام: برنامج تنمية القدرات يهدف إلى تعزيز تنافسية المواطن محليًا وعالميًا
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف: الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال عام (فيديو)
محليات
 شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا (فيديو)
محليات
 تدشين فندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية بجازان بحضور وزير التعليم
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تستعد للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم
أبرز المواد
 أمين الجوف يبحث سير حملة التسعين يوما لمعالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 بلدية بيشة تطرح منافسة عامة لاعتماد شركة نطافة
المناطق
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان فوميو كيشيدا لانتخابه رئيسًا للحكومة اليابانية
أبرز المواد
وزير الإعلام يكشف أسباب اختيار العراق كضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب (فيديو)

وزير الإعلام يكشف أسباب اختيار العراق كضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب (فيديو)

محليات
الخارجية تعلن عن توفر وظائف دبلوماسية.. تعرف على شروط التقديم وعناصر المفاضلة

الخارجية تعلن عن توفر وظائف دبلوماسية.. تعرف على شروط التقديم وعناصر المفاضلة

أبرز المواد
أمير القصيم يطلق جائزة التميز الصحي للكوادر الصحية والإدارية والمنشآت

أمير القصيم يطلق جائزة التميز الصحي للكوادر الصحية والإدارية والمنشآت

منوعات
شاهد..  وزير الإعلام: برنامج تنمية القدرات يهدف إلى تعزيز تنافسية المواطن محليًا وعالميًا

شاهد..  وزير الإعلام: برنامج تنمية القدرات يهدف إلى تعزيز تنافسية المواطن محليًا وعالميًا

أبرز المواد

وزير الإعلام يكشف أسباب اختيار العراق كضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب (فيديو)

وزير الإعلام يكشف أسباب اختيار العراق كضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041078
محررو المناطق

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي إن العرس الثقافي الكبير معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يرعاه خادم الحرمين الشرفين يحفظه الله، يرحب هذا العام بجهورية العراق الشقيق ضيفا للشرف.

وأضاف وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن اختيار العراق ضيفا للشرف بوصفه بلد التاريخ العريق، والثقافة المتنوعة والجار الأصيل .

وتابع وزير الإعلام أنه يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب، 13 دار نشر عراقية،  وأكثر من 50 من الآدباء والمثقفين الإعلاميين العراقيين.

 

روابط ذات صلة

وزير الإعلام المكلف: الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال عام (فيديو)

وزير الإعلام المكلف: الصادرات الغير نفطية تحقق أعلى رقم في تاريخها خلال عام (فيديو)
شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI

شاهد.. وزير الإعلام المكلف: المملكة تحقق المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر كوفيد العالمي GCI
افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الرياض الدولي للكتاب

افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الرياض الدولي للكتاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*