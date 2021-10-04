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أمام خادم الحرمين الشريفين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم

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أمام خادم الحرمين الشريفين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم
http://almnatiq.net/?p=1041084

تشرف أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، بتقديم أوراق اعتمادهم سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.
وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وقدم أوارق اعتماده سفيراً لبلاده كل من: سفير جمهورية بيلاروس ( غير مقيم ) أندري لوتشينوك، وسفير جمهورية أنغولا فريدريكو كاردوسو ، وسفير جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لينتشو باتي، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية بلال أكبر، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية يحيى لوال ، وسفير جمهورية بوروندي ناهايو جاك يعقوب، وسفير جمهورية كوريا بارك جون يونغ، وسفير جمهورية الأوروغواي الشرقية نيلسون يميل شعبان لا بادي، وسفير أستراليا مارك لورانس دونوفان ، وسفير جمهورية غانا محمد حبيبو تيجاني، وسفير جمهورية الجابون قي إبراهيم ممبورو، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ديتر لا مليه، وسفير جمهورية السنغال مامادو مامودو صال، وسفير جمهورية كرواتيا ( غير مقيم ) تومسلاف بوشناك، وسفير مملكة كمبوديا ( غير مقيم ) خون فون راتاناك، وسفير نيوزيلندا بارنبي ريتشارد جيرارد رايلي، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية سالم معو حاجي، وسفير جمهورية تركيا فاتح أولوصوي، وسفير جمهورية الكونغو ( برازافيل) (غير المقيم) سيليستن جون بول اكولافوا، وسفير جمهورية العراق عبدالستار هادي عبيد الجنابي، وسفير مملكة تونغا ( غير مقيم ) هونوربول أكاولا، وسفير جمهورية جواتيمالا ( غير مقيم ) لارس بيرا، وسفير جمهورية بنما (غير المقيم) ريكاردو لافييري، وسفير جمهورية مولدوفا ( غير مقيم ) فيكتور هاروتا ، وسفير مملكة النرويج توماس ليد بول، وسفير دولة قطر بندر محمد عبداللهً العطية، وسفير مملكة ليسوتو ( غير مقيم ) بوومو فرانك سوفونيا، وسفير جمهورية كوبا فلاديمير أندريس غوانزاليس كيسادا، وسفير جمهورية الأرجنتين غيجر نيلسن.
وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم ـ أيده الله ـ نقل تحياته لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دولهم، راجيًا للجميع المزيد من التوفيق والسداد، ولدولهم التقدم والازدهار.
من جهتهم، نقل السفراء، تحيات قادة دولهم، لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة.

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