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“القصبي”: قطاع السياحة استثمر جائحة كورونا  لبناء البنية التحتية والخدمية (فيديو)

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“القصبي”: قطاع السياحة استثمر جائحة كورونا  لبناء البنية التحتية والخدمية (فيديو)

“القصبي”: قطاع السياحة استثمر جائحة كورونا  لبناء البنية التحتية والخدمية (فيديو)
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محررو المناطق

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي إن قطاع السياحة هو الموظف الأول لأبناء المملكة، ولقد وهب الله المملكة مزيج سحري من البحر والجبل والسهل والوداي والصحر، وأهلها المضيفين.

وأضاف وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن وزارة السياحة استثمرت جائحة كورونا، لبناء البنية التحتية والخدمية، واستكمال جاهزية القطاع لاستقبال السياح.

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