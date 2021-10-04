 أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه اليوم ، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تهم عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة , وسبل تطوير قطاع المشاريع التقنية والمهنية والرفع من مستوى الأداء بما يسهم في تهيئة شباب وفتيات الوطن للمستقبل المهني والتقني الذي تدعمه وترعاه الحكومة الرشيدة.

ونوه بما شاهده واطلع عليه من جهود يبذلها القائمون على المؤسسة في تأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة ، في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – .